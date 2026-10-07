Из декрета в промохантинг: как россиянка выигрывала путевки, деньги и технику, покупая йогурты и соусы
Увлечение жительницы Кемерова промохантингом позволило ей выиграть путевку
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
В 2018 году Ксения Воронова из Кемерова была в декрете. Однажды в магазине она заметила рекламу промоакции, потом еще одну — и решила разобраться, как работают розыгрыши. Так началось хобби, которое принесло ей отдых на Алтае, десятки тысяч рублей и кучу техники, сообщил VSE42.RU.
«Я тыкнула и пропала. Искра, буря, безумие – и вот я уже сижу в ночи, пролистываю эту ленту и выбираю, что мне интересно», – вспомнила Ксения.
Система охоты
Ксения выстроила четкий алгоритм. Сначала изучала актуальные акции на специальном сайте, потом составляла маршруты по магазинам, сравнивая цены и шансы на выигрыш. Выходные превращались в экспедиции с рюкзаком-переноской на 25 кг. Свои походы она называла «охотой»: найти нужный товар, оформить чек, зарегистрировать покупку — и ждать.
«Я брала свой верный рюкзачок и выходила на охоту – чувствовала невероятный азарт и кураж! За целый день проходила примерно пять магазинов», – рассказала она.
Все данные фиксировались в блокноте и на компьютере, а чеки складывались в альбом, который со временем стал летописью нескольких лет «промохантинга». Бюджет на продукты при этом не вырос — Ксения просто переключилась на бренды, участвовавшие в акциях.
«Я все записывала. Если этого не делать, очень легко запутаться, особенно когда одновременно идет много акций», – объяснила женщина.
Что досталось в качестве призов
Главный куш — 2019 год. Два йогурта из популярной сети обернулись семейным отпуском на Алтае: президентский номер с видом на водопад, питание, бассейн, санаторные процедуры. А поскольку поездка совпала с днем рождения, для гостьи приготовили торт.
Помимо этого:
· ₽50 тыс. от акции соуса — двумя картами;
· сертификаты в магазин электроники на ₽50 тыс.;
· электросамокат, блендер, колонка, смартфон;
· подарочная коробка с новинками соусов и оливковым маслом.
Ненужные призы уходили знакомым или продавались недорого.
«В какой-то момент на меня начали косо смотреть родственники и думали, что я попала в секту», – пошутила собеседница VSE42.RU.
Почему все закончилось
По информации издания, к 2022 году Ксения свернула активность. Иностранные бренды ушли с рынка — крупные розыгрыши исчезли. Азарт угас, а налоговые заморочки с выигрышами добили остатки мотивации: организаторы все чаще заставляли победителей самих платить налог.
Сейчас Ксения лишь изредка заглядывает на сайты акций — если приза действительно хочется. Альбом с чеками напоминает о временах, когда обычный поход в магазин мог обернуться президентским люксом.
«Это остудило мой пыл. За выигрыш стоимостью более 4 тысяч в год государству придется вернуть 35 процентов», – уточнила кемеровчанка.
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