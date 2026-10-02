Отель заставляют оплатить дважды? Как не остаться без денег при бронировании отпуска за границей

Россияне могут столкнуться с неожиданной схемой при бронировании отелей в Китае через Trip.com: выбрав более дешевую опцию «оплата в отеле», турист сначала отдает часть стоимости проживания, а после приезда должен снова оплатить всю сумму — уже в юанях. Предварительный платеж затем возвращается, но до этого деньги могут быть заморожены. Как не попасть в такую ситуацию и какой вариант оплаты выбрать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал независимый эксперт, автор блога «Оттудова» Александр Андреев.

Самая опасная кнопка — «оплата в отеле»

На сайте можно выбрать онлайн-оплату либо оплату непосредственно в гостинице.

«Иногда второй вариант может быть дешевле, поэтому часто туристы выбирают его, не разобравшись, что не рекомендуется», — рассказал Андреев.

При онлайн-оплате все относительно просто: стоимость проживания сразу списывается в рублях, и в отеле дополнительно платить не нужно. В редких случаях гостиница может потребовать залог при заселении, но об этом должно быть отдельно указано в условиях бронирования. Совсем иначе работает вариант с оплатой в отеле.

«В этот момент с вашей карты снимается предоплата, часто в размере половины стоимости проживания, но иногда в полной стоимости. При заселении в отель придется еще раз заплатить всю сумму, но уже в юанях», — объяснил эксперт.

Именно здесь российский турист может столкнуться с проблемой: карта «Мир», которой удалось воспользоваться для бронирования и предоплаты в рублях, в самом китайском отеле может не помочь. В результате получается парадоксальная ситуация: часть денег уже временно недоступна на российской карте, а для окончательной оплаты номера путешественнику все равно приходится искать другую карту или способ расчета в юанях.

Где потом искать замороженные деньги

Предоплата не должна пропадать. После заселения она, как правило, возвращается в течение нескольких рабочих дней.

«Если пользоваться этим способом, рекомендуется платить кредитной картой, чтобы не замораживать свои деньги», — отметил Андреев.

При этом рассчитывать на бонусы от такой операции тоже особо не приходится: по его словам, по коду MCC 4722 банки почти не предоставляют кэшбэк. Таким образом, привлекательная на первый взгляд цена при выборе «оплаты в отеле» может обернуться необходимостью временно заморозить крупную сумму и иметь при себе дополнительные средства для расчета непосредственно в гостинице.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова ]

А если передумали ехать?

С отменой брони ситуация выглядит спокойнее. По словам Андреева, при отмене возвратной брони деньги, как правило, возвращаются туда же, откуда были списаны.

«Точно так же, как и при отмене заказа в любом интернет-магазине в РФ. Точный срок зависит в том числе и от вашего банка — некоторые банки получают возврат быстро, но зачисляют его только на следующий или через день», — рассказал эксперт.

При оплате через СБП возврат, по его словам, происходит еще быстрее. При этом случаи, когда после отмены именно возвратной брони Trip.com вообще не возвращал деньги, Андрееву неизвестны. Более того, даже с невозвратными бронированиями иногда удается решить проблему через поддержку сервиса.

«При общении с поддержкой часто удавалось вернуть деньги или, по крайней мере, перенести даже невозвратную бронь», — отметил автор блога.

Поэтому сама по себе предоплата при бронировании не означает, что деньги туриста пропадут. Главная проблема заключается в другом: человек может не заметить условия оплаты, заморозить на карте значительную сумму, а после приезда обнаружить, что за тот же номер ему еще предстоит заплатить всю стоимость в юанях.

Именно поэтому перед бронированием стоит смотреть не только на цену номера, но и на строку с условиями оплаты: разница между «оплатить онлайн» и «оплатить в отеле» в данном случае может оказаться существенной для бюджета всей поездки.