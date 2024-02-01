Из обрушившегося дома в Ростове спасли кошку Алису

После того как дом в Ростове обрушился, у его жителей появилось много проблем: некоторым не выплачивают компенсацию , другие не могут забрать из квартир домашних животных и бытовую технику, приобретенную в кредит. Одну из проблем помогают решить сотрудники приюта «Забытые сердца». В четверг, 1 февраля, корреспондент RostovGazeta лично наблюдал за спасением питомцев.

ЧП в Ростове произошло в субботу, 27 января. Голодные животные остались заточенными, ведь их хозяевам не разрешают возвращаться в квартиры из-за аварийного состояния здания.

Волонтеры сотрудничают со спасателями. Приезжает автомобиль, в который вмонтирована лестница. Сотрудники «Забытого сердца» поднимаются и достают животных через окна. В четверг, 1 февраля, таким способом удалось спасти кошку Алису. Она изнеможенная и голодная. Кошка жила на первом этаже. Один кот вышел сам во двор, как только спасатели открыли дверь подъезда. Спасательные работы продолжаются.

Ранее владелица кота Твикса, которого на станции в Кирове вывела проводница, рассказала, что первые несколько дней сотрудница РЖД даже не пробовала принести извинения.