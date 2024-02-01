RostovGazeta: жильцы обрушившегося дома в Ростове не могут получить выплаты

Жители обрушившегося дома в Ростове встретились с властями и депутатами в среду, 31 января. Они рассказали, что некоторым отказывают в выплатах. Главное требование — человек должен быть прописанным в пострадавшей квартире. Но бывают случаи, когда ростовчанин является собственником, но не прописан. Так получилось у 83-летней горожанки.

«Моей маме 83 года, она в этом доме прожила 16 лет, она не прописана, но она собственник. И ей теперь не положено даже 10 тысяч. Она голая у меня сейчас, на улице!», — возмутилась одна из жительниц города.

Представитель администрации на встрече сказала жильцам, что данный вопрос будет урегулирован. Точных сроков она не указала.

Есть у жильцов и другие опасения. В квартиры по-прежнему их не пускают. Там осталось много бытовой техники, некоторые приборы люди брали в кредит. Жители хотят забрать свои вещи.

В аварийном здании также остались домашние питомцы. Прошло много времени. Риски того, что они погибнут, увеличиваются с каждым днем.

Ранее мы сообщали, что в Орехово-Зуево ликвидировали аварийное здание жилого дома.