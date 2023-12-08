Календарь церковных праздников на 2024 год: какие дни стоит запомнить

Многие россияне для удобства в начале каждого года вешают на стены календари. В этом году на них будут изображены удивительные и притягательные драконы. Издание «Утро.ру» узнало, в какие дни выпадут церковные праздники в 2024 году. Для удобства можно их отметить сразу в календаре.

Не все люди придерживаются постов. Для тех, кто чтит церковные традиции, стоит запомнить такие даты.18 марта начнется Великий пост (закончится 4 мая). Петров пост стартует 1 июля (завершается 11 июля). Успенский пост будет отсчитываться с 14 августа и до 27 августа. Рождественский пост начнется 26 ноября. Традиционно завершится в день Рождества - 7 января.

Такие праздники, как Рождество, Обрезание Господне, Крещение, Сретение и Покрова отмечают в один и тот же день каждый год. Остальные же праздники могут выпадать в разные дни календаря.

Пасху в 2024 году россияне будут праздновать 5 мая, а Троицу - 23 июня.

Ранее сообщалось, что накануне новогодних праздников в Московской области проведут ярмарки.