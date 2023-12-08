Свыше 50 ярмарок проведут в Московской области в преддверии Нового года

В декабре в Подмосковье состоится более пятидесяти ярмарок. Об этом сообщил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Помимо фермерских продуктов на ярмарках также будут представлены сопутствующие товары для праздника, сувениры и изделия ручной работы от ремесленников.

«Организаторы ярмарок используют разработанный брендбук «Зима в Подмосковье», а также украшают площадки всевозможными декорациями и иллюминацией для создания максимально праздничной атмосферы», — подчеркнул министр.

В праздничные дни в регионе проведут и тематические ярмарки, в том числе «Новогодние подарки», «Рождественский пост», «Готовимся к празднику» и «Зимняя сказка».

Для удобства жителей и гостей региона точные адреса ярмарок размещены на интерактивной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Московской области.