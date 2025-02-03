Канада ответила на пошлины США ограничениями на ввоз алкоголя

Провинции Канады вводят ограничения на алкоголь из США, сообщил телеканал CBC. Подобные меры — реакция на пошлины, которые Вашингтон ввел против товаров из Канады.

По данным издания, ограничения вступят в силу со вторника, 4 февраля. В частности, будут введены 25-процентные пошлины на американские товары на сумму $30 млрд, которые доставляют в Канаду. В перечень различных видов алкоголя, которые попали под запрет, вошли следующие напитки: вино, пиво, сидр, виски, ром, джин, водка, бренди и текила.

Кроме того, под запрет попали другие товары из различных сфер деятельности. В частности, шины, посуда, изделия из бумаги и картона, шторы, ковры, скатерти, одеяла, техника, строительные материалы и многое другое.

По данным издания, на протяжении последующих трех недель пройдут консультации. Во время мероприятий будут согласованы еще товары, которые также попадут под запрет ввоза из США. Сообщается, что они составят $125 млрд американского импорта.

Ранее Трамп посулил Канаде отмену пошлин, если та станет 51-м штатом США.