Трамп посулил Канаде отмену пошлин, если та станет 51-м штатом США

Чтобы уменьшить налоговую нагрузку и избавиться от таможенных пошлин, Канада должна стать 51-м штатом США, считает президент Дональд Трамп. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сдержал обещание и ввел высокие пошлины на товары из Канады. Мало того, республиканец ранее неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США.

Президент США подчеркнул, что сотни миллиардов долларов из государственного бюджета тратятся на поддержку Канады. По мнению Трампа, без этих средств страна не сможет существовать.

«Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом», — заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, в котором сообщил о введении дополнительных сборов в размере 25% на товары, ввозимые из Соединенных Штатов Америки. Это решение стало ответом на действия, предпринятые ранее американской стороной.