Кандидата в мэры мексиканского штата и ее дочь убили во время перестрелки

Кандидат от правящей партии «Морена» в мэры мексиканского штата Веракрус Есения Лару Гутьеррес погибла во время перестрелки в момент, когда вела прямой эфир в соцсети, сообщило агентство Associated Press (AP).

По информации издания, в момент гибели политик находилась в окружении единомышленников. Информацию подтвердили в полиции. Есть еще пострадавшие — погибли три человека. Нападение произошло в воскресенье, 11 мая, в Тексистепеке во время организованного шествия сторонников политика. В числе погибших — дочь кандидатки в мэры.

По данным агентства, выборы запланированы на 1 июня. Накануне трагедии, 11 мая, произошло еще одно убийство местного кандидата в мэры. Журналисты CNN отметили, что нападения на политических кандидатов — распространенное явление в Мексике. По информации телеканала, попрощаться с Есенией Ларой Гутьеррес пришло большое количество людей. СМИ не сообщают, удалось ли задержать преступников.

Ранее сообщалось, что неизвестный сначала ударил журналистку телеканала «78» в парадной дома, а затем стал душить девушку.