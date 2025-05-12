Неизвестный ударил журналистку телеканала «78» в парадной дома, а затем стал душить

На журналистку телеканала «78» Алену Чернышеву, которая общалась с соседями 18-летнего парня, пострадавшего от взрыва петарды в Санкт-Петербурге, было совершено нападение. Об этом стало известно от самого медиа.

У молодого человека диагностировали взрывное повреждение, в результате которого была полностью ампутирована левая кисть. Также были обнаружены многочисленные ранения от осколков и открытая черепно-мозговая травма. Кроме того, у пострадавшего диагностирован шок второй степени. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Подробности инцидента в беседе с соседями и пыталась выяснить журналистка.

Телеканалом сообщается, что мужчина, напавший на девушку, нанёс журналистке удар, повалил её на землю в подъезде дома, после чего потащил и начал душить. Затем девушке удалось вырваться, но нападавший успел нанести ей несколько ударов по лицу.

Соседи рассказали, что видели человека, который совершил нападение, но не смогли его опознать и не знают, где он живет. Журналистка обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Перми мигранты изнасиловали девушку, убили ее, а затем насадили на забор.