Канцлер Австрии Нехаммер признал проигрыш своей партии на выборах в парламент

Канцлер Карл Нехаммер заявил , что не стоит никого винить в проигрыше партии на выборах, сообщил ТАСС.

На выборах в парламент лидирует Правая Австрийская партия свободы (АПС), которая настаивает на отмене санкций против России. Фракция набрала 29,1 процента голосов, сообщил телеканал ORF со ссылкой на предварительные результаты. Второе место лидерства досталось Австрийской народной партии (АНП), в члены который входит канцлер Карл Нехаммер. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заняла третью позицию.

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (АПС) Кристиан Хафенекер высказал мнение, что действующий канцлер должен достойно принять новость о проигрыше своей партии и уйти в отставку. Как только появятся итоговые результаты, Кристиан Хафенекер начнет создавать с другими депутатами коалицию, сообщил ТАСС. В прошлый раз партия участвовала в выборах в 2019 году. В нынешнем году рейтинг фракции значительно возрос.

В свою очередь действующий канцлер признал поражение. Он отметил, что в итогах голосования не стоит никого винить.

«К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», — обратился к сторонникам Нехаммер.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что прогнозов о приближающейся третьей мировой войне делать не стоит.