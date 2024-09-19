Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что прогнозов о приближающейся третьей мировой войне делать не стоит

По словам бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, текущая обстановка в мире остается нестабильной, однако прогнозов о начале третьей мировой войне в ближайшем будущем делать не стоит. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что при этом ни одна из существующих международных организаций не в состоянии помочь найти выход.

По мнению экс-главы австрийского внешнеполитического ведомства, все народы мира, которые прошли через войну, не хотят испытать этот ужас вновь. Однако воинственные призывы, звучащие сегодня в Берлине или Вене, исходят от политиков, которые не представляют, что такое война.

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что генсек Североатлантического альянса бездумно толкает мир к войне.