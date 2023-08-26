Канцлер ФРГ рассказал о переговорах о передаче Киеву оружия, способного атаковать Москву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию « Passauer Neue Presse » ответил на вопрос корреспондента, легко ли киевским партнерам принимать решения, когда стоит вопрос о передаче Украине ракет дальнего расстояния, которые могут поражать объекты в Москве.

Журналист обратился к канцлеру с вопросом, можно ли считать передачу оружия, которое достанет до Москвы, ошибкой. Олаф Шольц отметил, что подобные решения всегда тяжело принимать. Все союзники помогают Киеву настолько, насколько они могут себе это позволить. Канцлер ФРГ отметил, что всегда будет ответственно принимать решения относительно поставок оружия.

«Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии», - сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию «Passauer Neue Presse»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее рассказал, что на территории Украины нет немецких солдат. Спикер заметил, что их не будет там и в дальнейшем.

За время вооруженного конфликта Германия передала Украине финансовую помощь, сумма которой составляет 20 миллиардов евро.