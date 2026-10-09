Картофелина в форме сердца: жительница Лыткарина нашла необычный знак от подмосковной земли

Жительница Лыткарина нашла в сетке с картофелем из супермаркета клубень, по форме напоминающий сердце. Форма получилась не идеальной, как в мультфильме, а живой и чуть неровной — словно подмосковная земля решила передать кому-то признание в любви. В редакции REGIONS восприняли это как знак и попросили прокомментировать находку картофелевода и историка.

Смыслы сердца-картошки

Согласно народной примете, такая находка сулит добро: тепло в доме, хорошие новости и приятные сюрпризы.

«Говорят, если такую картофелину не резать, а просто положить на полку в кладовке или на подоконник, она целый год будет „хранить“ уют в семье», — прокомментировал историк, специалист по Древней Руси Евгений Ельцов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» ]

«Лайк от огорода»

Причина необычной формы кроется в почве и в том, как формировался клубень. Если на его пути встречался камень, корень слегка отклонялся — отсюда и причудливые очертания. Свою роль играет и влажность: засушливые периоды сменяются дождливыми, клубень то замирает в росте, то снова трогается — так появляются изгибы.

«Сердечко — редкая штука, но не магия, а чистая ботаника. Зато очень приятная: значит, земля была доброй, а уход — внимательным. Так что если найдете сердечко — считайте, что огород поставил вам лайк. А если нет — не расстраивайтесь: любовь можно найти и в обычной круглой картошке», — объяснил Дмитрий Орлов, картофелевод с 20‑летним стажем.

Ранее сообщалось, что перепелка в подмосковном детсаду приняла картофельную кучу за гнездо.