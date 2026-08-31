Перепелка в подмосковном детсаду приняла картофельную кучу за гнездо

В детском саду в Путилкове под Красногорском появилась необычная обитательница. Домашняя перепелка пробралась на территорию учреждения, нашла картофельные клубни и, приняв их за яйца, устроила гнездо. Сейчас птица спокойно «высиживает» картошку, а сотрудники сада решают, что делать с неожиданной наседкой. Специалисты оценили ситуацию в беседе с REGIONS .

Обычный рабочий день в детском саду в Путилкове превратился в наблюдение за дикой природой. Прямо среди картофельных клубней, заботливо уложенных на хранение, обосновалась домашняя перепелка. Птица нашла овощи и решила, что это идеальное место для гнезда, а сами клубни — ни что иное как будущее потомство. Теперь перепелка с материнской заботой «высиживает» картофелины и не собирается покидать облюбованное место.

Сотрудники дошкольного учреждения оказались в замешательстве. С одной стороны, неожиданная гостья не мешает работе, с другой — непонятно, как правильно поступить в такой ситуации.

Птицевод-селекционер Алексей Иванченко успокоил сотрудников: паниковать не стоит. Резкое вмешательство может только навредить птице. Если прямо сейчас отобрать картофель, перепелка испытает сильный стресс. Гораздо лучше дать ей время — скорее всего, через несколько дней она сама поймет, что это не яйца, и покинет гнездо. Единственное, что советуют специалисты, — не тревожить птицу и не создавать лишнего шума рядом с ней.

История с перепелкой уже стала поводом для улыбок среди местных жителей. Детский сад в Путилкове пока не принял окончательного решения, но ситуация остается под контролем. Птица продолжает выполнять свои материнские обязанности, а сотрудники наблюдают за ней с нескрываемым интересом.