Когда «девятка» круче внедорожника: сызранский мастер превратил ВАЗ-2109 в полноприводный автомобиль на агрегатах Toyota

На одной из интернет-площадок по продаже автомобилей появилось необычное предложение из Сызрани. Местный умелец выставил на продажу полноприводную ВАЗ-2109, начиненную агрегатами японского автопрома. Как следует из описания, полный привод здесь реализован на постоянной основе с возможностью принудительной блокировки межосевого дифференциала, сообщило издание «За рулем».

Сердце гибрида — двигатель Toyota объемом 1,8 литра, однако электронная начинка осталась отечественной. Мотор работает в паре с вазовским блоком управления «Январь 7.2», а также использует катушку зажигания, форсунки и датчики от «Лады». Благодаря такому решению, по словам продавца, с диагностикой проблем не возникает. Коробка передач (пятиступенчатая механика), приводы, поворотные кулаки, тормозные механизмы с главным цилиндром и ступицы — тоже от Toyota.

Владелец утверждает, что автомобиль находится в регулярной, но щадящей эксплуатации с 2019 года и за 36 тыс. километров пробега ни разу не подвел. Из недавних доработок — светодиодная оптика, полностью переработанная выхлопная система и вышеупомянутые тормоза.

По словам автора объявления, благодаря расширенной колее машина увереннее держит дорогу, а по проходимости не уступает «Ниве», при этом значительно выигрывает в уровне шума и вибраций.

Ранее сообщалось, что дизельный раритет ВАЗ-2104 выставили на продажу в Подмосковье.