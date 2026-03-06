Дизельный универсал ВАЗ-21045: почему коллекционеры готовы платить за эту машину втрое больше обычной «классики»

На вторичном рынке подмосковного Одинцова появилось предложение, от которого у коллекционеров советской классики перехватывает дух. Выставлен на продажу уникальный экземпляр ВАЗ-2104 1999 года выпуска с дизельным двигателем — настоящая редкость для этой модели, сообщил REGIONS.

За четверть века машина проехала всего 62 тыс. километров. Секрет такой сохранности прост и одновременно удивителен: у авто был единственный владелец, который обращался с ним как с драгоценностью. Летом — редкие выезды, в остальное время — сухой и проветриваемый гараж. Сейчас хозяин готов расстаться с раритетом за 335 тыс. руб.

Главная изюминка скрыта под капотом. Это модификация ВАЗ-21045 с вихрекамерным дизелем объемом 1,5 литра, который разрабатывали на базе агрегата «Барнаултрансмаш». В свое время проект задумывался как эксперимент по созданию сверхэкономичного универсала. И результат впечатляет: расход топлива у этого экземпляра — всего 6 литров на сотню, что даже сегодня выглядит достойно.

«ВАЗ-2104 с дизельным двигателем — действительно уникальная машина, ведь отечественные автозаводы крайне редко и неохотно оснащали свои серийные модели дизелями. Такие модификации производились очень малыми партиями, буквально в несколько тысяч штук, и большинство из них давно списаны в утиль», — прокомментировал для REGIONS автоэксперт и механик с многолетним стажем Максим Осецкин.

Как пояснил специалист, дизельная «четверка» в живом состоянии — большая удача. Цена с учетом прозрачной истории и минимального пробега вполне адекватна. Интерес к советской классике в последние годы только растет, а редкие комплектации уходят в разы дороже стандартных бензиновых версий. Эксперт уверен: такой лот надолго не залежится — капсулы времени с уникальной начинкой сегодня на вес золота.

«Для ценителя это не просто рабочая лошадка, а настоящая жемчужина коллекции. Дизельный мотор работает специфически, у него другой звук, другая тяга на низах. Учитывая гаражное хранение и бережную эксплуатацию, автомобиль может стать достойным экспонатом на любой выставке ретро-техники или выгодным вложением средств», — добавил эксперт.

