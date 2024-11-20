Консультант Норкина рассказала о правилах сочетания витаминов и кислот в креме

Консультант по косметологии Александра Норкина рассказала о правилах сочетания витаминов и кислот в кремах для кожи, сообщил udm-info.ru.

Эксперт рассказала, что при выборе уходового крема для тела необходимо обращать внимание на состав. Важно знать, что не все компоненты могут сочетаться между собой. Производители косметической продукции не всегда учитывают такие нюансы.

Распространенное сочетание витамина С и гиалуроновой кислоты эксперт Норкина назвала удачным и правильным.

«Важно отметить, что в последних исследованиях было выяснено, что витамин C способствует восстановлению рогового слоя кожи», — отметила консультант по косметологии Александра Норкина.

Еще одно удачное объединение компонентов, по мнению эксперта Норкиной, — это витамины С и Е и феруловая кислота. Консультант по косметологии пояснила, что витамин С — L-аскорбиновая кислота, которая при контакте с кислородом обладает свойством окисления. Химики научились изменять состав молекул, что часто применяют в косметологии. Аналоги витамина С — магниевый аскорбилфосфат или аскорбилглюкозид.

«Все это более устойчивые формы витамина C. Однако они не настолько эффективны, как L-форма. Проблему удалось решить с помощью феруловой кислоты и витамина E», — объяснила Александра Норкина.

Третье сочетание — витамин А (ретинол) и глицерин. Ретинол — наиболее подходящее средство для домашнего ухода за кожей, уверена Александра Норкина. Он не просто восстанавливает клетки кожи, но и обновляет их. Компонент помогает в борьбе с морщинами, уменьшает поры и минимизирует проявление пигментации.

«Кроме того, ретинол стимулирует синтез коллагена и эластина — двух основных белков, отвечающих за упругость кожи. Чем выше концентрация ретинола в продукте, тем больше его эффективность», — подчеркнула Александра Норкина.

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