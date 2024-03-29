Военный корреспондент Дмитрий Стешин изучил учебную программу по истории в школах Таджикистана и задался вопросом, почему Россия финансирует строительство учебных организаций государства, сообщает ridus.ru .

Военный корреспондент рассказал, что в учебной программе по истории для учащихся в Таджикистане с пятого по девятый класс присутствует наличие таких провокационных формулировок: «колониальная Россия», «нашествие царской России», «конец российской оккупации Средней Азии». Программа утверждена директором школы с углубленным изучением отдельных предметов. Документ был опубликован на официальном портале Таджикистана, но теперь сайт заблокирован.

Дмитрий Стешин надеется, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин займется проверкой данной информации. Ведь только в 2022 году на строительство школ Россия выделила 5,74 млрд рублей.

Автор также напоминает, что изначально переселять таджиков предложило правительство СССР.

«Запустить программу переселения соотечественников, чтобы собрать представителей коренных народов России оказавшихся на чужбине после развала СССР. Под этим соусом завезти сюда треть Таджикистана, прекрасно зная, что уже в середине 2000-х соотечественников там было меньше стат. погрешности. Как это выглядит со стороны? Хотели русских (татар, мордву и т. д.) домой вернуть? Что разнылись, больше не хотите соотечественников?» — считает Дмитрий Стешин, военный корреспондент.

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