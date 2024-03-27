Пугачева извинилась перед Манижей и таджиками, обвиненных в совершении теракта в «Крокусе»

Певица Алла Пугачева нарушила молчание и неожиданно высказалась о теракте в «Крокус Сити Холл». Правда, примадонна решила принести извинения артистке Маниже Сангин, а также всем гражданам Таджикистана, вместо выражения соболезнований. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Манижа Сангин родилась в Душанбе. Певица не поддерживает СВО, а также неоднозначно высказалась о теракте в Красногорске, отметив, что с подозреваемыми якобы обошлись слишком жестоко. Не поддерживает «пытки» и Алла Борисовна, которая написала под постом Манижи скромное «Прости!». Как отмечает МК, это адресовано всем гражданам Таджикистана, а не только молодой певице.

При этом общественность так и не увидела соболезнований после теракта от обеих певиц. Актер Юрий Назаров назвал такое поведение бесчеловечным и неправильным, учитывая, что Пугачева и ее супруг поддержали израильский народ после начала конфликта с Газой и Палестиной.

Ранее сообщалось, что в России начался процесс по признанию Пугачевой иноагентом.