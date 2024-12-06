Коррупционеры Кузбасса пополнили бюджет региона на 600 млн рублей

В прокуратуре Кузбасса проинформировали, что бюджет региона пополнился на 600 млн руб. за счет средств, изъятых у коррупционеров, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба регионального ведомства пояснила, что сотрудники прокуратуры выявили факты коррупционной деятельности в Кузбассе. В 2024 году были совершены различные преступления, которые негативно влияли на экономическую деятельность Кемеровской области. После ряда проверок со стороны правоохранительных органов установленные лица были привлечены к ответственности.

В частности, одной из мер наказания стало назначение штрафов. Полученные средства были направлены в региональный бюджет. Деньги распределят для дальнейшего развития Кузбасса. Лицам, неисполняющим законодательство РФ, также были определены другие меры наказания.

«600 млн рублей штрафов оплачено в 2024 году лицами, привлеченными по инициативе органов прокуратуры Кузбасса к ответственности за совершение коррупционных совершений и преступлений», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что высокопоставленного борца с коррупцией осудили за взятку в Новом Уренгое.