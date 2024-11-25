Высокопоставленного борца с коррупцией осудили за взятку в Новом Уренгое

Начальник отдела по борьбе с коррупцией местного отделения полиции попался на взятке. По данным прокуратуры ЯНАО, бывший страж порядка взял 400 тысяч рублей, пообещав не заводить уголовное дело в отношении потенциального фигуранта. Для этого он официально оформил и подписал все нужные постановления.

Недавно суд по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) лишил бывшего борца с коррупцией звания майора, а также назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще пять лет осужденный не сможешь работать в органах правопорядка. Кроме того, в качестве наказания назначили штраф в два раза больше взятки: 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержали по делу о коррупции.