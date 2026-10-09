Красно-белая кабинка весом 180 кг: что за раритет продают в Раменском за ₽555 555

В Раменском выставили на продажу советскую телефонную будку. Объявление появилось на одной из онлайн-площадок, цена — ₽555 555, сообщил REGIONS.

Кабинка выполнена в красно-белых тонах: стеклянные панели в металлическом каркасе, деревянная обшивка и красный пол. Весит конструкция 180 килограммов.

Владелец по имени Владимир рассказал, что будка родом не из Раменского — ее привезли из Калуги. По его оценке, она относится к 70–80 годам прошлого века. Перед продажей кабинку отреставрировали и покрасили. Телефонного аппарата внутри нет, но сохранились металлическая полочка для монет и другие детали оригинальной конструкции — именно они особенно ценятся коллекционерами.

«Приобрел и перевез в Раменское», — пояснил продавец.

Сегодня такие будки чаще покупают для интерьеров баров, ресторанов и гостиниц. Они становятся элементом дизайна, фотозоной или напоминанием о советской эпохе.

Что известно о советских таксофонах

Телефонные будки были привычной частью городской среды в СССР. После войны производство наладил Пермский телефонный завод, выпускавший с 1950 года аппарат АМТ-47. Сначала будки делали из дерева, а с 1957 года перешли на металлические кабинки, устойчивые к морозам.

Разговор стоил 15 копеек, после реформы 1961 года — две копейки. К концу 1960-х появился АМТ-69 — серый стальной корпус с тяжелым дисковым номеронабирателем, ставший символом советской улицы. В 1990-х на смену копейкам пришли жетоны, затем карточные таксофоны. Последний железный аппарат советского образца исчез с улиц в 2003 году.

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