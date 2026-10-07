«Логово расхитителей гробниц»: квартира в Щелкове за ₽7 млн стала хитом Сети

Объявление о продаже обычной двухкомнатной квартиры в Щелкове за ₽7 млн неожиданно стало хитом в Сети, но причиной стала не цена, а интерьер. На сайте бесплатных объявлений появилось жилье с дизайнерским ремонтом, который пользователи интернета уже окрестили «логовом расхитителей гробниц», сообщил REGIONS.

Квартира оформлена в нарочито мрачном и тяжеловесном стиле. Стены в комнатах покрыты рельефными панелями, имитирующими грубый камень, старинную лепнину и холодный металл. Интерьер напоминает декорации к историческому фильму о замках, рыцарях или искателях сокровищ. Владельцы подошли к оформлению с размахом: единый готический стиль сохранен не только в кухне-гостиной, но и в коридоре, а также в санузле.

Фото: [ городская доска объявлений ]

При этом в брутальном дизайне обнаружились неожиданные бытовые детали. Например, унитаз оказался самым обычным — стандартным белым, а не позолоченным, как можно было бы ожидать от такого эпатажного ремонта. Даже входная дверь со стороны подъезда оформлена в общей тематике мрачного замка, чтобы ничто не нарушало атмосферу.

Интернет-сообщество уже активно шутит по поводу уникального предложения. Пользователи советуют будущим покупателям перед заездом тщательно проверить, не спряталась ли где-нибудь в стенных панелях древняя мумия, и шутят, что для полного комплекта не хватает только сундука с золотом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продают мини-рюмки «муха» по 10 мл каждая.