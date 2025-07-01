Кремль поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва благодарна Вашингтону за усилия по урегулированию конфликта на Украине путем мирных переговоров, сообщил ТАСС.

Песков отметил, что усилия по урегулирования конфликта прикладывает президент США Дональд Трамп и члены его команды. Таким образом спикер по просьбе журналистов прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога. Ранее он высказал мнение, что РФ затягивает процесс урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в Стамбуле в ходе второго раунда российско-украинских переговоров было достигнуто ряд договоренностей. На их выполнение РФ потребовалось время. Теперь стороны готовятся еще к одной встрече. Сроки проведения третьего раунда переговоров на данный момент находятся на стадии согласования.

«Дальше надо просто собираться, когда договорятся, когда выполнят все гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать», — отметил Песков.

Спикер воздержался от оценки темпов переговорного процесса. Он заверил, что работу по выполнению ранее достигнутых договоренностей никто целенаправленно не тормозит и не останавливает.

После 2022 года представители украинской и российской делегаций не встречались долгое время. После возобновления переговоров участники встреч обменяли документами, в которых каждая из сторон сообщает о желаемых условиях для завершения вооруженного конфликта. Также были достигнуты некоторые договоренности по обмену пленными.

Ранее сообщалось, что Келлог обвинил Пескова в «оруэлловской» риторике.