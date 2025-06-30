Келлог обвинил Пескова в «оруэлловской» риторике
Келлог обвинил Россию в затягивании мирных переговоров с Украиной
Фото: [flickr.com]
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает, что заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе переговоров с Украиной прозвучали по-оруэлловски.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Суть в том, пояснил Келлог, что заявления России о затягивании мирных переговоров не имеют оснований.
Он подчеркнул, что США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения военных действий.
Ранее Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили санкции против Белоруссии.