Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает, что заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе переговоров с Украиной прозвучали по-оруэлловски.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Суть в том, пояснил Келлог, что заявления России о затягивании мирных переговоров не имеют оснований.

Он подчеркнул, что США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения военных действий.

Ранее Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили санкции против Белоруссии.