Кузбассовец признался, что 30 лет назад изнасиловал и убил 67-летнюю женщину

В Следственном комитете Кузбасса проинформировали, что в апреле 2025 года с помощью современных технологий удалось установить ДНК-профиль подозреваемого в совершении преступления 30-летней давности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что подозреваемого задержали. Мужчина не отрицает вины. Инцидент произошел в 1995 году. Незадолго до этого горожанин был освобожден из мест лишения свободы. Он проезжал на мотоцикле по лесопосадке. По дороге встретил 67-летнюю женщину. Мужчина совершил против нее преступление сексуального характера. После гражданин решил скрыть следы содеянного.

«Желая скрыть содеянное, нанес погибшей множественные удары руками и деревянной палкой в различные части тела, причинив телесные повреждения, в результате которых смерть пострадавшей наступила на месте происшествия», — указано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина скрылся. Было возбуждено уголовное дело. Установить личность преступника не удалось. Расследование продолжалось. На теле жертвы были оставлены следы ДНК, которые внесли в базу. Современные возможности геномной экспертизы позволили сотрудникам правоохранительных органов установить ДНК-профиль предполагаемого преступника.

В ведомстве рассказали, что сотрудники продолжают сбор доказательств. Правоохранители будут настаивать, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

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