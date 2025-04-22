Ночной кошмар привел мужчину к убийству жены

В Маргилане мужчина совершил убийство своей жены, причиной которого послужил сон о ее неверности. Пробудившись среди ночи от кошмарного сновидения, мужчина, проживающий в Узбекистане, в состоянии аффекта выхватил нож, хранившийся под подушкой, и нанес своей спящей супруге 13 ножевых ранений, сообщил телеграм-канал «Двач».

Осознание непоправимости содеянного пришло к нему только после трагедии: измена оказалась лишь плодом воображения, а жестокая расправа — ужасной реальностью.

Убийца немедленно вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшие медики оказались не в силах спасти женщину. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Дуглас и Зета-Джонс могут развестись после 25 лет брака из-за разницы в возрасте.