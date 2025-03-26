Louis Vuitton, Gucci и Prada терпят убытки из-за закрытия магазинов в РФ

В 2024 году Louis Vuitton потерял 1,1 млрд руб. по причине закрытия магазинов в РФ, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, убытки также терпят и другие известные бренды, в числе которых Hermes, Christian Dior, Prada, Gucci и Chanel. Причина убытков заключается в невозможности полноценно работать на территории России из-за введенных санкций. Отсутствие продаж закономерно приводит к уменьшению прибыли. Однако расходы не уменьшаются, потому что компании продолжают платить налог на собственные магазины дочерних предприятий.

По данным канала, еще одна причина расходов — аренда помещений. Например, Louis Vuitton содержит двухэтажный особняк. Здание площадью около 1,5 тыс. кв. м расположено в Москве в Столешниковом переулке. Chanel также арендует свой флагман в столице, но на улице Петровка.

«ОООшка «Луи Вюитон Восток» зарегистрирована еще в 2002 году. Начиная с 2022-го пошла в минус на 950 млн, в 2023-м — на почти 1,5 млрд руб. В прошлом году убыток составил 1,1 млрд руб. Такой же спад в 2023 году замечен и в других компаниях», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что Louis Vuitton не возобновит аренду в московском ЦУМе.