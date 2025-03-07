Louis Vuitton не возобновит аренду в московском ЦУМе

Согласно финансовой отчетности российской дочерней компании Louis Vuitton за 2024 год, французский дом моды, приостановивший работу своих магазинов в России три года назад, решил не возобновлять арендное соглашение с московским ЦУМом, передает РБК.

Как следует из отчетности, в последние три года компания занимала в ЦУМе всего 88 кв. м. По данным СПАРК, срок действия договора аренды между сторонами истек в конце ноября 2024 года.

Louis Vuitton начал открывать бутики в России в начале 2000-х годов. Первый магазин появился на пересечении Столешникова переулка и Малой Дмитровки, затем открылся магазин в ГУМе.

В ЦУМе бренд долгое время занимал 504 кв. м. Однако в конце 2022 года модный дом сократил свою площадь почти в шесть раз, что отражено в его финансовой отчетности.

Ранее сообщалось, что ведущие марки шампанского LVMH возвращаются в Россию спустя три года.