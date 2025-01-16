Mash: обозвавшей строителей «русней» москвичке грозит 25 лет колонии

Обозвавшую строителей «русней» москвичку проверяют одновременно по нескольким статьям, в частности, по факту госизмены и сотрудничества с украинскими спецслужбами, сообщил Mash.

По данным канала, во время пребывания жительницы Москвы Яны Джоган в СИЗО сотрудники правоохранительных органов мониторили сообщения в ее гаджетах. Правоохранители нашли в ее телефоне переписку с украинскими радикалами. В личных сообщениях Яна делилась эмоциями из-за своей неприязни к русским и высказывала готовность совершить различные преступления на территории Москвы. Она намеревалась сотрудничать с СБУ.

Канал напомнил, что в СИЗО девушку доставили из-за действий, которые были расценены как хулиганские. Так, жительница ЖК вышла к строителям с оружием в руках. Она была недовольна шумом, создаваемым из-за установки дверей. Канал отмечает, что бригада работала в разрешенное законом время. Девушка с использование нецензурной лексики сообщила о ненависти к русским.

«После такого к статье «Хулиганство» могут прибавиться еще четыре: «Госизмена», «Сотрудничество с иностранной организацией», «Распространение порнографии» и «Возбуждение ненависти либо вражды», — сообщил Mash.

Mash связался с родителями Джоган. Они рассказали, что заметили изменения в поведении девушки в конце 2010-х годов. Дочь начала много времени проводить на проукраинских ресурсах. Позже она пыталась найти в своей родословной предков с украинскими корнями. Поведение девушки резко изменилось.

Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Херсонской области завели дело о госизмене.