В отношении жительницы Херсонской области завели дело о госизмене
В Херсонской области задержали девушку за передачу Киеву данных о ВС РФ
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18-летняя жительница Херсонской области была задержана за сбор и передачу информации о российских военных украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемая передавала данные о российских войсках украинской стороне в апреле 2023 года.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд уже принял решение о ее содержании под стражей в качестве меры пресечения.
Ранее сообщалось, что гражданина РФ арестовали за передачу украинским спецслужбам данных о нефтебазах в Московской области.