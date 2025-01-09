В отношении жительницы Херсонской области завели дело о госизмене

18-летняя жительница Херсонской области была задержана за сбор и передачу информации о российских военных украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая передавала данные о российских войсках украинской стороне в апреле 2023 года.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд уже принял решение о ее содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Ранее сообщалось, что гражданина РФ арестовали за передачу украинским спецслужбам данных о нефтебазах в Московской области.