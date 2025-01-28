Медик предупредил о большом количестве шарлатанов, обещающих исцеление

Сотрудник одной из поликлиник Ростова-на-Дону высказал мнение, что Ростовской области необходимо перенять опыт Башкирии по контролю народной медициной, чтобы обезопасить население от мошенников, сообщила rostovgazeta.ru.

Согласно данным регионального Минздрава, в Башкирии создан реестр учета выданных разрешений на занятие народной медициной. Подобная практика применяется впервые. Собеседник RostovGazeta положительно отреагировал на создание реестра. По его мнению, в соцсетях регистрируется много шарлатанов, которые обещают исцеление. Важно обезопасить население и помочь сотрудникам правоохранительных органов быстрее находить виновных в случае совершившегося обмана.

«У нас есть статья закона, где четко прописано, как можно стать народным целителем. Но наши псевдоцелители игнорируют это. И я считаю, что 99,9% из них самозванцы», — отметил врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор вспомнил о случае из собственной практики. В студенческие годы он посещал кружок по дерматологии. На одном из занятий с лекцией выступал приезжий гость. Он рассказывал, что при особом способе наклеивания скотча на лицо можно вылечить фурункулез.

«Мы, будущие медики, конечно же, посмеялись от души. Но он говорил так убедительно, что простые люди действительно могли бы в это поверить», — рассказал врач.

По мнению медика, многие предложенные в соцсетях способы лечения от целителей — это обман людей, чтобы заполучить их деньги. Причем некоторые могут привести к летальному исходу. Например, пить керосин или ставить капельницы из грибов. По мнению собеседника, опасно также то, что аферисты умеет психологически воздействовать на своих пациентов.

«Поэтому создание реестра «народных целителей» необходимо. Все травники, которые действительно лечат людей настоями, могут зарегистрировать свою продукцию как БАД», — констатирует собеседник RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что российским СМИ могут запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок.