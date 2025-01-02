Российским СМИ могут запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок

В России могут ввести запрет на трансляцию средствами массовой информации предсказаний различных астрологов и гадалок. С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Свою позицию Чернышов объяснил тем, что сейчас век технологий и научного прогресса, поэтому вместо трансляции магии и суеверий следует транслировать образовательные проекты, истории успеха, достижения науки и техники.

Также он привел в пример Египет, где национальная организация телерадиовещания запретила гостелеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других «экспертов» псевдонаучной сферы.

Парламентарий отметил, что намерен направить соответствующее обращение в адрес руководства крупнейших изданий.

По мнению Чернышова, интервью с магами и астрологами, которые в новогодние каникулы традиционно появляются в эфирах и печатных СМИ, «эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству».

Парламентарий призвал бороться с подобными вредными социальными явлениями, так как «маги и экстрасенсы — это шарлатаны». Он также отметил, что их деятельность подлежит правовой оценке.

Ранее сообщалось о том, что в России могут ввести уголовное наказание за гадание и привороты.