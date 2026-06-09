Медведь снова на улицах: в Кемерове появилось новое видео с косолапым — жители в панике

Жители и гости Кемерова продолжают выкладывать в соцсетях видео с медведем, замеченным в поселке Металлплощадка. На записях видно, как зверь совершенно спокойно и неторопливо расхаживает по улицам, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, местные жители всерьез встревожены. В комментариях они отмечают, что где сейчас находится косолапый — никто точно не знает. Людей просят быть предельно внимательными и осторожными.

По данным издания, ранее в Сети уже появлялось видео с медведем. Один из косолапых разгуливал по Металлплощадке в ночь с 5 на 6 июня. На записи отчетливо видно, как зверь спасается бегством от легковушки, движущейся по проезжей части.

«Пока эти медведи кого-нибудь не сожрут, все будет хорошо», – написал пользователь.

Спустя два дня, по словам подписчиков, того же зверя засвидетельствовали уже в совсем другой локации. Кроме того, от читателей поступает информация о еще одном косолапом — его видели неподалеку от фермерского хозяйства в Крапивинском округе.

Ранее сообщалось, что жители Дубны встретили фазана у витрин на проспекте Боголюбова.