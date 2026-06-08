Обычная прогулка по центральной части Дубны преподнесла местным жителям совершенно неожиданный сюрприз. На проспекте Боголюбова — там, где сосредоточена основная торговая инфраструктура и расположены главные магазины наукограда, — горожане заметили необычную пернатую гостью. Ею оказалась самка фазана. Птица, к удивлению наблюдателей, держалась крайне спокойно и уверенно, совершенно не боясь городского шума и проходивших мимо людей, сообщил REGIONS.

Очевидцы происшествия с улыбкой отмечали, что хвостатая визитерша выглядела настоящей светской львицей, устроившей себе вылазку по магазинам. Она неторопливо расхаживала вдоль витрин, останавливалась и с интересом разглядывала выставленные манекены и товары — складывалось впечатление, что птица приценивается к новому наряду предстоящего сезона, шутят очевидцы.

Ироничные комментарии в соцсетях не заставили себя ждать. Жители Дубны острили, что птица, видимо, отлично разбирается в модных тенденциях и просто физически не смогла пройти мимо сезонных распродаж. Для города, известного своим научным статусом, такая встреча — событие из ряда вон выходящее. Ведь фазаны, как правило, обитают в лесах, полях и лугах, а не на оживленных городских артериях между торговыми центрами, поясняют специалисты.

Тем не менее появление лесной красавицы в самой гуще городских событий вызвало у жителей не только умиление, но и вполне конкретные вопросы. В беседе с REGIONS орнитолог Елена Васильева высказала предположение: скорее всего, пернатая сбежала из какого-нибудь частного подворья либо из расположенного поблизости контактного зоопарка.

«Дикие фазаны крайне осторожны и вряд ли стали бы так смело разгуливать среди людей и машин. Возможно, ее спугнули хищники или она просто потерялась. Одомашненные особи часто воспринимают городскую среду как продолжение своего вольера, поэтому ведут себя расслабленно. Главное правило для жителей: не пытайтесь поймать птицу, кормить ее хлебом или гладить. Это дикий или полудикий зверь, который может испугаться резких движений, клюнуть или занести инфекцию», — отметила специалист.

Орнитолог обратилась к случайным свидетелям с просьбой не приближаться к пернатой, а следить за ней на расстоянии. По словам специалиста, важно не провоцировать у птицы стресс, а значит, не стоит пытаться ее поймать или громко кричать, резюмируется в информации.

«Если птица выглядит травмированной или явно нуждается в помощи, стоит сообщить в местное общество защиты животных или ветеринарную клинику, специализирующуюся на экзотах. А если она просто гуляет — пусть гуляет, это безопасно для нее и для вас», — резюмировала орнитолог.

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