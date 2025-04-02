Местные жители Анапы рассказали, что уже открыли купальный сезон. По их словам, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщил kubanpress.ru.

Корреспондент KubanPress посетил пляж, который расположен между центральным районом Анапы и поселком Сукко. По его словам, остатки нефтепродуктов в незначительном количестве можно заметить лишь в некоторых местах. Так, небольшие пятна мазута виднеются на камнях. В настоящее время ситуация в регионе контролируемая. Однако последствия разлива мазута в акватории кубанского курорта продолжают ликвидировать специалисты. Им активно оказывают помощь волонтеры.

По словам журналиста, местные жители уже начали купальный сезон. Они рассказали, что привыкли купаться в прохладной воде. По их словам, неприятных ощущений во время купания в море не испытывают. Последствий для здоровья на данный момент не почувствовали.

Местные жители рассказали, что спасли несколько птиц. По их словам, берег стал чище после шторма. Непосредственно после катастрофы пляж не был сильно загрязненным. Корреспондент издания отметил, что ситуация может измениться, когда температура воздуха повысится. Кроме того, высоким остается риск того, что мазут может подняться со дна моря.

«Что будет, когда температура воды станет гораздо выше, пока непонятно», — отметил корреспондент KubanPress.

Ранее биолог Бортяков рассказал, как отельеры получали выгоду от разлива нефтепродуктов.