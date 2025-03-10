Биолог Бортяков рассказал, как отельеры получали выгоду от разлива нефтепродуктов

Казанский биолог, член всероссийского общества Охраны природы Антон Бортяков рассказал, с какими сложностями сталкивались общественники при уборке нефтепродуктов в первые дни после аварии на Черном море, сообщил inkazan.ru.

Биолог высказал мнение, что некоторые отельеры отнеслись непорядочно по отношению к волонтерам. Они отказывались размещать людей бесплатно. По словам Бортякова, отельеры честно признавались, что бизнес есть бизнес.

«Хотя именно эти отельеры кровно должны быть заинтересованы, чтобы берег был очищен», — высказал мнение Бортяков.

По словам биолога, конфликт разрешили представители мэрии. Они связались с отельерами и сказали, что будут оплачивать проживание волонтеров. Антон Бортяков отметил, что подобные случаи все-таки были редкостью. Большая часть россиян помогала волонтерам. Например, сафари-парк «Тайган» предоставил площади для реабилитации птиц. Эксперт считает, что решение было рискованным, ведь могли заболеть питомцы самого парка.

По данным биолога, селе Витязево в Анапе расположена семейная сыроварня и винодельня, которая считается одной из самых усовершенствованных в регионе. Бизнесмены предложили на своей площадке открыть штаб и пункт мойки. Многие собственники отелей бесплатно предоставляли номера для проживания волонтеров. Неравнодушные люди старались их накормить.

«Люди видят, что мы со снаряжением идем, и сразу: «О, дорогой, давай, иди покушай, успеешь еще на берег». Такое душевное отношение позволяет сохранить свои психологические силы», — отметил эксперт.

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