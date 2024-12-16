Министр Кайль рассказала о популярности вытрезвителя в Омске

Замминистра труда Омской области Олеся Кайль рассказала, что с момента открытия вытрезвителя в Омске не были ни одного дня, чтобы в учреждение не поступал человек в состоянии алкогольного опьянения, сообщил gorod55.ru.

Больше всего человек было доставлено в январе 2024 года. На протяжении месяца учреждение посетили 260 горожан. Октябрь стал месяцем, когда в вытрезвитель прибыло самое маленькое количество посетителей — 88 человек.

«Самое маленькое количество лиц, находящимся в состоянии опьянения, по 3 человека, поступали 19 и 23 октября 2024 года», — отметила Кайль.

Согласно данным издания, чаще всего в услугах нуждаются мужчины. 27% от общего количества посетителей возвращались в вытрезвитель повторно. 453 человека получали услуги по два и более раз. На основании полученных данных Город55 посчитал, что каждый четвертый житель Омска, однажды побывав в вытрезвителе, возвращается в заведение снова. Один мужчина получал услуги учреждения 15 раз с момента его открытия.

«Ограничений в количестве предоставляемых услуг по созданию условий для естественного вытрезвления в специальном отделении для нуждающихся граждан нет», — прокомментировала в ответе на официальный запрос Города55 замминистра труда Омской области Олеся Кайль.

Издание отметило, что обычно людей доставляют в вытрезвитель сотрудники полиции. Всего 19 человек в нынешнем году обратились за помощью самостоятельно.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье хотят вернуть вытрезвители.