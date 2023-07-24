Мировой кризис сделал партнерство России и КНР сильнее и надежнее - позиция Китая

Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в понедельник, 24 июля, провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, в ходе которой представители стран обсудили текущее положение дел, пишет агентство « РИА Новости ».

Глава Канцелярии отметил, что только мудрость председателя КНР Си Цзиньпин и президента России Владимира Путина позволила странам укрепить деловые отношения в период, когда в мире полный хаос. События развиваются слишком быстро и изменчиво, поэтому сохранить партнерство в такие моменты особенно важно. Россия и Китай же сумели не просто оставить на том же уровне прежние отношения, но и сделать их более крепкими и надежными.

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая примет участие в заседании БРИКС, но до этого будет ездить с визитами к странам-партнерам. На данный момент сообщается о проведении встреч в Турции, Кении и Нигерии. Заседание БРИКС пройдет в ЮАР. Ранее сообщалось, что президент России сможет принять участие в саммите только в онлайн-режиме. Очно будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров.