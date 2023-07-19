Фото: [ Владимир Путин на саммите БРИКС в 2018 году/Михаил Метцель/ТАСС ]

Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, заявили в офисе президента африканской страны Сирила Рамафосы.

Представлять Россию на форуме будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Рамафоса заявлял, что саммит БРИКС пройдет очно, и в ЮАР ждут личного участия глав всех пяти государств, входящих в организацию.

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест российского президента. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Рамафосу, который якобы сказал, что арест Путина в ЮАР был бы равносилен объявлению войны России.

В заявлении офиса Рамафосы уточняется, что решение о неприезде Путина в ЮАР было принято «по взаимному согласию».