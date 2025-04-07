«Монетная неделя»: с 7 апреля в магазинах и банках россияне могут обменять мелочь

С 7 по 19 апреля россияне в рамках акции «Монетная неделя» могут обменять монеты на бумажные деньг, и сообщили в Центробанке России.

В сообщении указано, что обменять мелочь россияне могут в двух пунктах приема. Первый — банки. В отделениях россиянам предложат при желании перевести деньги на счет. В 2025 году около 4 тыс. отделений банков позволят совершить обмен без комиссии. Второй — сетевые магазины. В нынешнем году участие в акции решили принять более 34 тыс. торговых точек.

В сообщении отмечено, что в 2024 году акция проходила два раза. Вес собранной мелочи составил 336 тонн. Для сравнения — столько же весит более пяти железнодорожных вагонов. Россияне вернули в оборот 75 млн монет. В денежном эквиваленте — 320 млн руб.

Желающим принять участие в акции рекомендовано рассортировать монеты по номиналам. Это позволит ускорить процесс подсчета. Условия акции могут меняться в зависимости от выбранной точки. Банки имеют право менять даже те монеты, которые деформированы. Важное условие — монета должна сохранить не менее 75% от общей массы.

Ранее сообщалось, что главе ЦБ Набиуллиной предложили разместить российский флаг на новых купюрах.