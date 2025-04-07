Главе ЦБ Набиуллиной предложили разместить российский флаг на новых купюрах

На российских денежных купюрах может появиться флаг РФ. Об этом стало известно РИА Новости, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Отмечается, что ранее главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на бумажные рубли российский триколор в качестве одного из главных государственных символов страны.

В письме, подписанном директором Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова говорится, что денежные знаки имеют значительный потенциал для пропагандистских целей. Представитель ведомства предложил рассмотреть возможность обязательного размещения государственного флага РФ наряду с гербом страны на купюрах.

Как пишет РИА Новости, ответ на соответствующее обращение уже поступил от Банка России. Объяснение дал директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев.

«Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — говорится в документе.

Представитель ЦБ также подчеркнул, что предложение специалистов из Института будет учтено при создании новой версии банкнот.

Купюры, выпускаемые ЦБ России, носят название «билеты Банка России». Они вошли в оборот в 1992 году. На сегодняшний день в обороте также находятся билеты Банка России образцов 2017, 2022 и 2023 годов.

Ранее РБК сообщило, что правительство РФ отклонило предложение по отстранению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.