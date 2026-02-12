Мониторинг пожаров, паводков и полей: как свежие снимки из космоса экономят бюджет регионов РФ

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рассмотрел основные итоги деятельности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в 2025 году.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ») прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главные итоги 2025 года.

«В 2025 году Роскосмос провел 17 запусков ракет космического назначения, в том числе с Байконура — 6, с Восточного — 2, с Плесецка — 9. По носителям в презентации указаны „Союз-2-1а“ — 7, „Союз-2-1б“ — 5, „Союз-2-1в“ — 1, „Ангара-1.2“ — 3, „Ангара-А5“ — 1. Отдельным событием стал первый запуск спутников на геостационарную орбиту с территории России с применением „Ангары-А5“ и разгонного блока „Бриз-М“. За этой цифрой стоит длинная цепочка работ: производство носителей и аппаратов, испытания, подготовка стартовых комплексов, вывод на расчетные орбиты, прием управления и дальнейшее сопровождение полета», — рассказал Сергей Гаврилов.

По мнению специалиста, такая ритмика позволяет обновлять орбитальные системы и закрывать прикладные задачи, которые прямо завязаны на космос.

Отдельно отмечается рост орбитальной группировки до 300 аппаратов, пополнение за 2025 год составило +97. Чем больше рабочих спутников, тем шире возможности по связи, навигации и дистанционному зондированию Земли, в материалах отдельно выделены направления ДЗЗ, навигация, технологические аппараты. Это про конкретные сервисы для регионов и ведомств: мониторинг пожаров и паводков, контроль состояния инфраструктуры, данные для сельского хозяйства, картографирование, уточнение обстановки при ЧС.

Когда снимки и измерения обновляются чаще, решения на местах принимаются быстрее, потому что опора идет на свежие данные. На 2026 год заявлен один пилотируемый пуск с территории России, перекрестные полеты к МКС продолжаются.

Эксперт отметил, что финансовый итог года тоже важен.

«По итогам 2025 года выручка предприятий космической отрасли выросла на 10%. Дополнительно даны параметры по промышленности и цифровизации: стоимость вывода килограмма полезной нагрузки — 6 тыс. долларов, снижение себестоимости „Ангары“ на 30%, внедрение PLM на 1000 рабочих мест на 8 предприятиях, план на 2026–2028 годы — еще 2000 новых рабочих мест на 11 предприятиях. Отмечено развитие компьютерного моделирования по ракетным двигателям с сокращением расходов на натурные испытания до 5 раз, внедрение генеративного дизайна в двигателестроении и приборостроении со снижением веса изделий на 20% и экономией затрат на 20%. Это означает больше заказов, загрузку производств, возможность обновлять оборудование, удерживать инженеров и развивать компетенции, которые завязаны на выпуск аппаратов и наземных средств управления», — отметил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

На 2026 год запрос простой: закрепить результат в планах поставок и работ, чтобы пуски и рост группировки превращались в устойчивую работу сервисов для государства и экономики, отметил Сергей Гаврилов. Для этого нужна жесткая дисциплина по срокам, приемке и качеству, нормальная организация испытаний, снабжения и ремонта наземной инфраструктуры, четко заданные приоритеты по системам связи, навигации и наблюдения Земли.

Отдельно стоит сказать по космодрому Восточный: по стартовому комплексу «Ангара» готовность 86% от общего объема работ, введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, начато заселение дома на 90 квартир, завершено строительство дома на 125 квартир и теплового пункта.

Также обозначены задачи по науке и технике: в 2026 году планируется завершить изготовление летного комплекта научной аппаратуры и испытания двигательной установки «Луны-26», параллельно заявлены проекты по оцифровке отраслевого архива и созданию инженерного ИИ с целевым сокращением сроков проектирования новых изделий на 30%. Когда каждый этап подтвержден выполнением, отрасль получает возможность двигаться вперед без срывов, и новые аппараты реально добавляют пользу в повседневных задачах страны.

