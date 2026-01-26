Покупатель обязуется сохранить оборонзаказ: Роскосмос ищет нового владельца для завода в Челябинской области

В Челябинской области началась процедура продажи имущественного комплекса стратегического предприятия — АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ), входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Начальная стоимость лота установлена в размере 2,6 миллиарда рублей. Прием заявок от потенциальных покупателей стартовал 26 января, а закрытый конкурс назначен на 23 марта 2026 года. Информация о торгах опубликована на официальном ресурсе «Федресурс».

Особенностью сделки является статус самого актива. На продажу единым лотом выставлена ключевая производственная площадка завода, включающая промышленный корпус, почти 150 единиц движимого и 36 единиц недвижимого имущества. Отдельным пунктом выделено свыше 3300 единиц движимого имущества, связанного с выполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ). Также в состав лота входят объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и горячей водой целый район Миасса — Машгородок и поселок Строителей.

Организатор торгов, конкурсный управляющий АО «ММЗ» Анатолий Селищев, подчеркивает, что аукцион проводится в форме закрытого конкурса с особыми требованиями к участникам. Покупатель обязан сохранить целевое назначение имущественного комплекса и обеспечить продолжение выполнения договоров по гособоронзаказу и обеспечению федеральных нужд в сфере обороны и безопасности. Участниками не могут быть компании с иностранным капиталом. От претендентов также потребуются специальные лицензии, включая лицензию на работу со сведениями, составляющими государственную тайну высшей степени секретности.

Процедура банкротства ММЗ была инициирована в 2022 году из-за долгов, приближающихся к двум миллиардам рублей. Конкурсное производство продлено до лета 2026 года, и продажа завода является одним из ключевых этапов в деле о банкротстве стратегического предприятия оборонно-космического комплекса.

