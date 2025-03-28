«Москвич» за 1,5 млн руб.: эксперт оценил адекватность стоимости авто на «Авито»

В Перми на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже 30-летнего «Москвича» стоимостью 1,5 млн руб. Директор музея «Ретро-Гараж» Александр Черепанов рассказал, можно ли предложенную сумму считать адекватной для авто, сообщил properm.ru.

По данным издания, автор объявления указал данные о состоянии автомобиля. По его словам, в салоне установили сиденья от Lаdа Каlinа, новые фонари, бамперы и порог-площадки. Кроме того, провели реставрацию кузова.

Эксперт Александр Черепанов высказал мнение, что стоимость автомобиля завышенная. По его данным, для ретроавтомобиля любое изменение базовых настроек или замена запчастей — это большой недостаток. В объявлении же указана информация о многих заменах. В хорошем рабочем состоянии «Москвич» можно найти в пределах 250–350 тыс. руб.

«За указанную стоимость можно приобрести Москвич-412, подготовленный для гонок, с каркасом безопасности, форсированным родным двигателем и специальной подготовкой. Очевидно, в объявлении указана цена без реальной цели продажи», — рассказал эксперт.

Автор объявления уточнил, что автомобиль можно использовать для проведения торжественных мероприятий, рекламной акции, фотосессий, съемок роликов. Эксперт Александр Черепанов отметил, что вкладывать большую сумму денег в реставрацию ретроавтомобиля уместно только в случае, если это эксклюзивные модели, например «Чайка» или «Зил».

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил объявление о продаже последнего автографа Горшка.