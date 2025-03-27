На «Авито» в Москве продают последний автограф «Горшка» за 400 тыс. руб.

Автограф солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева выставили на продажу в Москве за 400 тысяч рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито». Продавец утверждает, что автограф был получен на последнем концерте «КиШ».

Последнее выступление группы «Король и Шут» состоялось 7 июля 2013 года на рок-фестивале «Нашествие». Этот выход на сцену стал последним в жизни Горшенева — он умер спустя 12 дней. Автор объявления на «Авито» продает автограф основателя «КиШ» за 400 тысяч рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Панк-рок-группа «Король и Шут» известна текстами своих песен, среди которых «Лесник», «Кукла колдуна» и т.д. Коллектив начал свою историю в Ленинграде в 1988 году, год спустя Горшенев познакомился со вторым фронтменом и вокалистом Андреем «Князем» Князевым, ставшим автором текстов для многих культовых песен группы. 19 июня 2013 года «Горшок» скончался на сороковом году жизни в своем доме в Санкт-Петербурге. Князев же основал группу «КняZz» в 2011 году, однако песни «КиШ» по-прежнему продолжают играть на концертах в память Горшенева.

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