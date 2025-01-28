Мужчина пытался сжечь заживо бывшую супругу и четверых детей под Иркутском

В Балаганском районе оперативно задержали мужчину, которого подозревают в поджоге бывшей супруги и четверых детей, сообщил телеграм-канал канал СК по Иркутской области.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в ночь на 28 января между бывшими супругами произошел конфликт. Мужчина вылил из канистры на пол бензин и поджег. С места происшествия он скрылся. В момент возгорания, кроме бывшей жены, в доме находились ее четверо несовершеннолетних детей. Женщине удалось выбраться из здания и спасти детей.

По данным СК, пострадавшая самостоятельно вызвала экстренные службы. Ее госпитализировали вместе с детьми. Мужчина был установлен и задержан в ходе оперативных мероприятий.

«Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц)», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации.

По данным телеграм-канала Redovka, в момент возгорания в доме находились дети в возрасте 1,5 года, а также 5, 6 и 7 лет. 36-летняя женщина сумела вытащить детей через окно. Выбежав из дома, 56-летний мужчина специально подпер дверь снаружи. Официального подтверждения данной информации нет.

«Сейчас все пятеро госпитализированы — у них ожоги и отравление угарным газом, подробностей об их состоянии нет», — сообщил телеграм-канал Redovka.

Ранее сообщалось, что в Приангарье мужчина попытался подорвать пункт выдачи Wildberries.