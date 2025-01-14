В Приангарье мужчина попытался подорвать пункт выдачи Wildberries

В Черемхово Иркутской области неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи интернет-магазина Wildberries, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Мужчина принес в помещение неопознанный предмет, который впоследствии поджег. Это привело к взрыву и возникновению пожара.

По словам Кобзева, площадь возгорания составила около 4 кв. метров. В результате инцидента были повреждены перегородки, а также выбито стекло. Жертв и пострадавших нет. Угроз для жильцов ближайших домов также нет, уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные службы и мэр города Вадим Семенов, который координирует действия по устранению последствий инцидента. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нарушителя, изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Архангельске в печи квартиры сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ).