На границе с Россией в Финляндии могут появиться ветряки с радарами

Финские энергетические компании разрабатывают проект строительства тысячи ветряков с радарами, которые разместят вдоль границы с РФ, сообщил Yle. По информации издания, компании и операторы энергетического сектора намерены сотрудничать с силами обороны страны для мониторинга приграничной территории.

По информации издания, представители энергетической сферы уверены, что силовые вышки и солнечные панели создадут помехи. В случае ведения военных действий противник не сможет получать необходимый ему сигнал. Ветряные вышки предлагают разместить на устройствах мониторинга, собирающих данные вблизи государственной границы.

«Инвестиции вооруженных сил в энергетику и их вспомогательную инфраструктуру связаны с тем, что они также принесут пользу обороноспособности страны и контролю за восточной границей», — указано в материале издания.

По информации издания, в настоящее время предложенные меры находятся на стадии обсуждения и планирования. Финансирование на установку ветряков с радарами еще не выделено.

Ранее сообщалось, что Финляндия объявила о подготовке 18-го пакета санкций ЕС против России.